Угроза наводнений: на севере страны ожидаются ливневые дожди

В гидрометцентре сообщили, что до конца недели ожидается дождливая холодная погода. При этом существенных изменений температуры не будет.

Согласно прогнозу синоптиков 6 декабря ожидается похолодание и местные дожди на севере страны. В центре возможны отдельные грозы.

Погода будет переменно-облачной, ожидается похолодание. Температуры будут несколько ниже обычных для сезона, в основном на севере и в горах.

Есть опасение наводнений в потоках Иудейской пустыни и Мертвого моря.

Иерусалим – 10-14°С, Тель-Авив – 15-20°С, Хайфа – 13-17°С, Ашдод – 15-20°С, Ашкелон – 15-20°С, Беэр-Шева – 12-20°С, Мицпе-Рамон – 9-14°С, Афула – 10-18°С, Тверия – 13-21°С, Ариэль – 12-15°С, Эйлат – 16-24°С.

До конца недели ожидается дождливая холодная погода. При этом существенных изменений температуры не будет.

Ранее Курсор писал про похолодание и ливневые дожди: к чему готовиться израильтянам.

Также мы информировали, что по отчету ООН климат на планете стремительно ухудшается. По данным метеорологов, глобальному повышению температуры способствовала растущая концентрация парниковых газов.

Кроме того, наш сайт сообщал, что Земля может стабилизировать собственный климат. Жизнь на Земле немного похожа на «выигрыш в лотерею», поскольку ее уютная атмосфера резко контрастирует с множеством необитаемых планет, которые нас окружают.

Курсор также писал, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле. Согласно результатам исследования, риск наводнения и риск достижения беспрецедентной интенсивности осадков увеличиваются с потеплением климата.