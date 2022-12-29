120 ракет по Украине: у Зеленского прокомментировали массированную атаку рф

Рф запустила ракеты, чтобы «уничтожить критически важную инфраструктуру и массово убить мирных жителей», заявили у Зеленского.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил в Twitter, что сегодня утром россия* запустила более 120 ракет по территории Украины. Он написал в Твиттере: «Более 120 ракет над Украиной, запущенных «злым русским миром», чтобы уничтожить критически важную инфраструктуру и массово убить мирных жителей».

Затем он добавил, саркастически ссылаясь на недавние заявления кремля и некоторых иностранных лидеров о мирных переговорах: «Ждем дальнейших предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании», «гарантиях безопасности российской федерации» и нежелательности провокаций».

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Напомним, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!