13 доступных мест для посещения в Европе — от живописных пригородов до потрясающих городов

Если у вас большие мечты о полете в Европу, но вы беспокоитесь о том, что ваш банковский счет не совсем готов, не волнуйтесь. В каждом дорогом городе есть десятки очаровательных — и удивительно доступных — мест, которые предлагают весь европейский шарм за небольшую цену. Любляна, Порту, Будапешт и даже Берлин — в этих городах есть богатая культура, потрясающая архитектура и вкусная еда, и они идеально подходят для путешественников с ограниченным бюджетом.

Вы даже можете путешествовать по некоторым из лучших (и очень дорогих) направлений Европы, при этом не разоряя банковский счет — вам просто нужно знать, как сэкономить деньги, не жертвуя впечатлениями. Привет, бюджетные авиалинии. Эти крупные города также предлагают широкий выбор жилья, так что вы, безусловно, сможете найти что-то в рамках своего бюджета.

Вы даже можете сэкономить деньги на еде, посетив местные рынки. В конце концов, бутылка вина, свежий хлеб и сыр с парижского рынка станут незабываемой трапезой во время пикника под Эйфелевой башней.

И вы можете быть удивлены тем, сколько музеев, церквей и других достопримечательностей можно посетить бесплатно или недорого. Обязательно следите за бесплатными входными днями (часто один день в месяц) или туристическими картами, которые предлагают вход в несколько достопримечательностей за одну фиксированную плату. (Заранее посчитайте стоимость каждого включенного аттракциона, который вы хотите посетить, чтобы убедиться, что он действительно стоит своих денег.)

Урезание бюджета не означает жертвование качеством поездки. Иногда, чем меньше вы тратите, тем больше вы можете погрузиться в местную культуру. Пребывание в ирландском фермерском доме с соломенной крышей, знакомство с произведениями старых мастеров в Риме или перекусы испанскими фирменными блюдами — это не просто уловки экономного путешественника, это то, из чего состоит отпуск мечты.

Вот некоторые из лучших направлений для недорогого европейского отпуска, по версии Travel and Leisure.

Бавария, Германия

Апулия, Италия

Будапешт, Венгрия

Андалусия, Испания

Берлин, Германия

Бат и Котсуолдс, Англия

Стамбул, Турция

Любляна, Словения

Далматинское побережье, Хорватия