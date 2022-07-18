Ученые создали программу, которая помогает разработать индивидуальную диету

Исследователи решили создать визуальный инструмент, который помогает людям на диете выбирать продукты с меньшим количеством калорий, но достаточным содержанием белка и клетчатки.

Группа ученых из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в США смогли разработать программу по улучшению питание. Она называет iDip. С ее помощью пользователи могут создать собственный план питания с учетом индивидуальных потребностей. Испытания уже подтвердили, что инструмент работает, помогая улучшить здоровье и сбросить лишний вес.

Исследование было опубликовано в журнале MedicalXpress.

В клинических испытания программы приняли участие 14 человек в возрасте от 24 до 59 лет, которые имели диагноз ожирение или избыточный вес. За год в рамках программы участники смогли снизить свою массу тела на 5-6 процентов. Более того, некоторые также снизили массу тела на 10 процентов.

Правда, до конца дошли лишь 12 человек. Остальные два решили прекратить пользоваться приложением. Сейчас ученые успешно продолжают испытания iDip на группе в 30 человек.

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