«400 секунд» до Тель-Авива: Иран угрожает Израилю новой баллистической ракетой

Иранская газета предупредила, что новая гиперзвуковая ракета, разработанная Исламской Республикой, может поразить Израиль в течение 400 секунд.

Связанная с КСИР газета Sobh-e-Sadegh опубликовала на своей первой полосе угрозу на иврите, предупредив, что новая гиперзвуковая ракета, которая, как сообщается, разработана Ираном, может достичь Израиля за 400 секунд.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«400 секунд: генерал Амир Али Гаджизаде, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что Иран получил технологию для гиперзвуковых ракет», — пишет издание.

В статье, написанной Хамзой Париябом, которого называют «экспертом по обороне», новая ракета названа «переломным моментом», поскольку она может обойти большинство современных систем противоракетной обороны. Парияб добавил, что ракета может быть использована для уничтожения систем обороны страны и открытия пути для массового запуска беспилотников и ракет.

Эксперт по обороне также сослался на письмо, отправленное Хасаном Техрани Могхаддамом, «отцом» иранской ракетной программы, верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, где он упомянул о приобретении «сверхбыстрой ракеты быстрого реагирования».

На прошлой неделе Гаджизаде объявил, что Ирану удалось разработать передовую гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может выходить в космос и поражать системы противоракетной обороны.

«Эта система имеет очень высокую скорость и способна маневрировать в атмосфере и вне ее. И системы защиты, которые защищают внутри атмосферы, и чрезвычайно дорогие системы, которые имеют дело с ракетами за пределами атмосферы, эта новая ракета Исламской Республики Иран пройдет их все, и я не думаю, что будут найдены технологии, способные справиться с это на десятилетия вперед», — заявил Гаджизаде.

Гаджизаде не упомянул никаких дополнительных подробностей о предполагаемом оружии, и неясно, было ли оружие успешно испытано.

Гиперзвуковые ракеты — это ракеты, летящие со скоростью 5 Маха и выше. Хотя межконтинентальные баллистические ракеты также могут развивать эту скорость, они движутся по предсказуемой дуге. Напротив, гиперзвуковые ракеты маневренны, что дает им возможность уклоняться от систем защиты и радаров.

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