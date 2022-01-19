Европарламент избрал самого молодого президента в истории

Роберта Метсола была избрана самым молодым президентом Европейского парламента в истории и первой женщиной на этом посту за последние 20 лет.

Об этом сообщает bbc.com.

43-летняя Метсола имеет репутацию противника абортов, но считает себя сторонником прав ЛГБТ. Она является одной из трех женщин на высших должностях в ЕС, наряду с главами Европейской комиссии и Центрального банка.

Но отвечая на вопросы журналистов во вторник, ее не раз спрашивали о ее взглядах на репродуктивные права женщин. Ее критиковали за результаты голосования по этому вопросу, и в 2015 году она присоединилась к другим мальтийским депутатам Европарламента, заявив, что они «категорически против абортов.

Преимущественно католическая страна, Мальта является единственным государством-членом ЕС, в котором действует полный запрет на аборты. Однако Метсола настаивала на том, что она будет представлять точку зрения Европейского парламента на сексуальное и репродуктивное здоровье, а не свою собственную.

По ее словам, парламент «неоднократно призывал к лучшей защите этих прав». Член правоцентристской Европейской народной партии, по образованию юрист. Ее предыдущие места работы включали работу юрисконсультом британского политика баронессы Эштон, которая в то время была главным дипломатом ЕС.

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