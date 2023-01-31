Виртуальный помощник Alexa, который был разработан американской компанией Amazon, ответил, когда начнется Третья мировая война.

Ролик с предсказанием стал вирусным в социальных сетях Twitter и Tik Tok.

Согласно информации искусственного интеллекта, дата начала Третьей мировой войны — 23 ноября 2023 года (18:05), когда российская федерация* нападет на Германию.

Также в Alexa спросили, примет ли в военном конфликте участие Америка, на что ИИ ответил утвердительно. США включаться в войну 24 ноября 2023 года в 06:07.

Впрочем, в сети говорят, что не стоит пугаться, поскольку это розыгрыш. Механизм подделок довольно прост: Amazon позволяет загрузить в машину персонализированную для конкретного пользователя информацию, выдаваемую на конкретный его вопрос. Например, чтобы она напомнила код в подъезде, или пароль к телефону, ну или же — «дату войны».