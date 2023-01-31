«Раздавленная Европа теряет деньги»: медведев высмеял Запад в новом заявлении

Дмитрий медведев*, давний союзник владимира путина и заместитель председателя Совета безопасности рф, похвастался, что санкции мало влияют на российскую экономику.

В Telegram он написал: «Враждебным странам не хватает смелости признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работай. Подавляющее большинство промышленных товаров и товаров народного потребления были заменены собственными, российскими, а недостающие – азиатскими брендами. Работает и параллельный импорт, от которого мы получаем те же западные бренды, а их владельцы ничего не получают. Так что все как всегда: американцы наживаются на униженной Европе. Раздавленная Европа теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует рост экономики россии в этом году».

Далее медведев заявил, что рф продолжит использовать западную интеллектуальную собственность «без каких-либо лицензий и выплаты лицензионных отчислений… для всего, от фильмов до промышленного программного обеспечения».

Затем он похвалил тех, кто использует пиратское программное обеспечение, написав «спасибо тем, кто разработал различные программы для нелицензионного использования дорогих интеллектуальных продуктов» и опубликовал анимированный смайлик смеющегося тролля как часть сообщения.

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Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.