Аналитики предупредили о «неизбежном» наступлении рф на Украину: озвучены сроки

По словам аналитиков, российские войска готовятся к возобновлению нападения на Украину в ближайшее время, причем «наиболее вероятным курсом действий» является наступление «в ближайшие месяцы».

Ссылаясь на западные, украинские и российские источники, американский аналитический центр Институт изучения войны пишет, что москва* «готовится к скорому наступлению».

В своем последнем обновлении, опубликованном вчера вечером, они указывают на замечания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что «нет никаких признаков» того, что владимир путин «готовится к миру».

Выступая в Южной Корее в понедельник, Столтенберг сказал: «Мы видим обратное. Мы видим, что [россияне] готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея».

ISW также отмечает, что украинский военачальник Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления. Они также цитируют его слова о том, что российским силам необходимо будет начать наступление из-за растущего внутреннего давления для победы.

Аналитики заключили: «Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предыдущий прогноз ISW о том, что российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы».

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В разведке Великобритании рассказали, возможен ли прорыв рф в Донецкой области.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

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