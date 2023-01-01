Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram могут разблокировать — СМИ

Руководство компании Meta изучает вопрос о разблокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Решение по этому вопросу будет принято до конца января.

Отмечается, что возможность разблокировки аккаунтов Трампа стала обсуждаться в Meta после того, как в конце ноября соответствующее решение о разблокировке аккаунта бывшего президента США в Twitter принял Илон Маск. Изначально компания Марка Цукерберга планировала принять решение до 7 января.

Однако процесс его принятия затягивается. Для этого была создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники из различных групп компании по связям с общественностью и коммуникациям, а также из группы по контентной политике.

Как известно, аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы в начале 2021 года на фоне событий вокруг захвата Капитолия.

Как сообщал Курсор, на днях Конгрессе США обнародовали налоговые декларации 45-го президента Дональда Трампа за шесть лет. Данные по его финансовой отчетности опубликованы на сайте комитета по организации работы Палаты представителей США.

Обнародованные отчеты включают около 6000 страниц и содержат некоторые личные данные — в том числе номера социального страхования и банковских счетов за период с 2015 по 2020 год. Более 2700 страниц занимают отчеты от Трампа и его супруги Мелании, и еще более 3000 страниц – от бизнес-структур Трампа.

Также Курсор информировал о том, что Трамп заявил, что Байден умственно отсталый.

Ранее Курсор писал, что Трамп призвал отменить результаты выборов 2020 года и переголосовать.