Конгресс США обнародовал налоговые декларации Трампа, экс-президент угрожает жесткими последствиями

В Демократической партии заявляют, что «иногда власть президента может приобретать слишком большие размеры».

В Конгрессе США обнародовали налоговые декларации 45-го президента Дональда Трампа за шесть лет.

Данные по его финансовой отчетности опубликованы на сайте комитета по организации работы Палаты представителей США.

Обнародованные отчеты включают около 6000 страниц и содержат некоторые личные данные — в том числе номера социального страхования и банковских счетов за период с 2015 по 2020 год. Более 2700 страниц занимают отчеты от Трампа и его супруги Мелании, и еще более 3000 страниц – от бизнес-структур Трампа.

В ответ на обнародование документов представители экс-президента распространили заявление, в котором он критикует такое решение и угрожает «ужасными последствиями».

«Демократы не должны были этого делать, Верховный суд никогда не должен был это одобрять, и это приведет к ужасающим последствиям для многих людей. Радикальные левые демократы использовали все как оружие, но помните, что это опасная улица с двусторонним движением», — говорится в заявлении Трампа.

Экс-президент США также отмечает, что эти отчеты «еще раз показывают, насколько я был успешен и как я смог использовать амортизацию и различные другие налоговые вычеты как стимул для создания тысяч рабочих мест и отличных структур и предприятий».

В свою очередь, демократы из Комитета организации работы Палаты представителей утверждают, что на карту поставлена прозрачность и верховенство права, и что Служба внутренних доходов США не проверила должным образом декларации Трампа, когда он был президентом.

«Президенты – не рядовые налогоплательщики. Они обладают властью и влиянием, в отличие от других американцев. А с большой властью приходит также большая ответственность. Однако доказательства очевидны. Конгресс должен вмешаться. Наша работа всегда заключалась в том, чтобы обеспечить честное применение налогового законодательства без преимуществ, потому что иногда даже власть президента может приобретать слишком большие размеры”, — говорится в заявлении конгрессмена от Демократической партии Ричарда Нила, который возглавляет Комитет по организации работы Палаты представителей США.

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