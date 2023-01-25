Американка разбогатела благодаря неожиданному подарку от друга

Жительница американского города Детройт (штат Мичиган), сорвала джекпот благодаря лотерейному билету, который она получила в подарок от друга.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

19-летняя американка, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала, что заехала на заправку вместе с другом. Пока они стояли в очереди, он купил ей лотерейный билет и сказал, что хочет сделать ей маленький подарок перед Рождеством. В итоге этот маленький подарок принес девушке богатство.

«Мы вместе посмотрели на него и увидели, что я выиграла джекпот. Мы начали кричать и прыгать от радости», — рассказала победительница.

Она забрала причитающийся ей приз в штаб-квартире лотереи. Размер выигрыша составил 613 тысяч долларов.

«Курсор» писал ранее, что в Великобритании пара, которая на протяжение месяца играла в лотерею EuroMillions, могла выиграть крупную сумму, если бы не забыла пополнить свой счет.

Еще мы писали, что трое израильтян недавно выиграли второй приз в лотерее и стали миллионерами, заработав в общей сложности 6,25 миллиона шекелей. Двое из них выиграли по 2,5 миллиона шекелей каждый в ходе двойной лотереи, а один выиграл 1,25 миллиона шекелей в обычном порядке.

Напомним, что американец Рэймонд Робертс, ветеран войны во Вьетнаме, выиграл в американскую лотерею Lucky for Life шесть раз. Мужчина сообщил, что это удалось благодаря интуиции.