Американка с 50 видами аллергии рассказала о своей непростой жизни

Для 20-летней девушки все может оказаться смертельным, поэтому ей приходится постоянно носить с собой адреналин.

У американки Мии Сильверман установлено более 50 видов аллергии, и почти все из них могут вызвать анафилаксию и привести к опасным для жизни реакциям. Девушка рассказала о том, как ей непросто живется в современном мире.

Об этом пишет New York Post.

Большой список аллергий Сильверман содержит арахисовое масло, древесные орехи и их масла, в том числе миндаль, бразильский орех, кешью, фундук и макадамия; все семена и их масла, кроме семян подсолнечника, в частности семена чиа, семена льна и кунжут; глутамат натрия; яйца; масло; сливки – и ароматизаторы и красители.

"Мне тяжело есть то, что я хочу. Иногда меня словно заставляют питаться здоровой пищей. Поэтому, если я хочу китайскую еду, я не могу ее есть, потому что в ней так много кунжута. Я предпочитаю стейки и макароны. Как только я начинаю есть обработанные продукты, здесь и начинаются проблемы", – рассказала она.

Миа также имеет аллергию на любую рыбу, а также различные фрукты и овощи, такие как киви, арбуз, манго, яблоки, персики, груши и вишня. Чечевица, нут, сульфаты, латекс и сыворотка также входят в список опасных для жизни продуктов.

Некоторые из менее распространенных аллергий, на которые она страдает, — это шоколад, кофе, шафран, люпин, некоторые красные пищевые красители, молоко, сыр, эстрагон, сумах, тахини, заатар, баклажаны, кабачки, аннато, каротин, красное вино и паприка.

"Это было так страшно; когда мы приехали в больницу, они провели несколько анализов и обнаружили, что у меня есть другие аллергии. С тех пор все развивается все больше", — добавила она.

Сильверман призналась, что часто чувствует себя "изгоем", поскольку аллергия не позволяет ей ходить куда-то поесть и пообщаться, тем более что в любой момент у нее может развиться новая аллергия.

"Курсор" писал ранее, что женщина, направляющаяся из Дюссельдорфа (Германия) в Хитроу (Великобритания), купила у бортпроводников авиакомпании Eurowings все запасы арахиса, чтобы они не смогли продавать их другим пассажирам. Лиа Уилльямс сделала это в целях личной безопасности.