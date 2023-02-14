Американская компания создала истребитель с искусственным интеллектом

Самолет, построенный на основе истребителя F-16, продержался в воздухе 17 часов без пилота. Воздушное судно оснащено системой VISTA, оторая использует специальное программное обеспечение. Оно позволяет ей имитировать летно-технические характеристики других самолетов.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила истребитель VISTA X-62A с искусственным интеллектом, который уже успешно прошел испытания на военной базе в Калифорнии.

В Lockheed Martin отметили, что готовятся вместе с Воздушными силами США к новым испытаниям истребителей с искусственным интеллектом. Полеты будут продолжаться в 2023 году.

«Курсор» писал ранее, что министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей четвертого поколения F-15 EX. Самые ранние поставки воздушного судна ожидаются в 2028 году, но израильское правительство может попросить ускорить заказ.

Еще мы писали, что британская BAE Systems, Rolls-Royce, европейская European missiles group MDBA и итальянская Leonardo работают над созданием уникального истребителя, способного читать мысли пилота. Реактивный самолет Tempest, оснащенный искусственным интеллектом, который будет помогать пилоту в экстренных случаях, обещают представить в 2027 году. Собирать и испытывать его планируют на заводе в ланкаширском Уортоне.

Напомним, что Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) начали закупки и обслуживание истребителей и транспортных самолетов. При этом старые все еще находятся в эксплуатации.

Читайте также, что авиапарк ВВС Израиля пополнится еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35. Их поставила ЦАХАЛу, в рамках контракта, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.