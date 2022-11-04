Американские СМИ сообщили, когда Трамп объявит об участии в президентских выборах

По данным Axios, ближайшее окружение бывшего президента Дональда Трампа готовится объявить о начале его президентской кампании 2024 года 14 ноября.
По словам нескольких источников, официальное объявление положит начало нескольким политическим мероприятиям.
Трамп уже несколько недель намекает, что скоро объявит об участии в выборах 2024 года.
Кроме того, Трамп дал понять, что планирует сделать заявление вскоре после промежуточных выборов, чтобы опередить своих соперников-республиканцев в номинации 2024 года, в частности губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
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