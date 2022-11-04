Почему Израиль не должен предоставлять Украине «Железный купол» — Джейкоб Нагель

Бриг. генерал (в отставке) профессор Джейкоб Нагель, заявил, хотя Израилю следует избегать отправки «Железного купола» и других систем вооружений, он определенно может предоставить Украине хорошие разведданные о действиях Ирана.

Бриг. генерал (в отставке) профессор Джейкоб Нагель — бывший советник премьер-министра по национальной безопасности и старший научный сотрудник Фонда защиты демократий — заявил, что Иран и россия* сближаются на фоне продолжающейся войны в Украине, которая затянулась и расширилась. Он добавил, что для Израиля эти все более тесные связи являются источником постоянной головной боли.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам профессора, Украина не ослабляет своих усилий, чтобы Израиль предоставил ей «Железный купол» и другие виды технологий противовоздушной обороны, а также целый ряд первоклассных систем вооружения.

Официальные запросы были переданы от премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны Украины, а также от ее посла в Израиле. Израильские официальные лица отвергли эти усилия, что побудило Украину наброситься с критикой на Израиль. Их решительный упрек получил поддержку со стороны различных представителей как в Израиле, так и за его пределами, которые не смогли увидеть общую картину.

«Иран поставляет рф системы вооружения — в основном дроны-камикадзе — и ходят слухи, что он также может отправить сложные баллистические ракеты. Но это только часть проблемы: Иран также подсказывает рф, как обойти западные санкции и как обмануть международную банковскую систему. Это означает, что потенциальные проблемы для Израиля и всего мира могут только усугубиться», — добавил он.

По его мнению, США обязаны помочь Украине и отразить жестокое вторжение президента рф владимира путина, а Израиль должен сделать все возможное, чтобы протянуть руку помощи. Однако он считает, что Иерусалим не должен посылать в Украину «Железный купол» или другие системы вооружения, и от него не следует ожидать этого.

«Подтвержденный рекорд «Железного купола» по успешному перехвату снарядов в боевых ситуациях является звездным. Отсюда легко понять, почему Киев обратил на это внимание. «Железный купол» способен выполнить работу в Украине. Те, кто пытался объяснить отказ Израиля утверждением, что система не справится с задачами в Украине, ошибаются и вводят в заблуждение», — сказал он.

Профессор отметил, что есть четыре причины, по которым Израиль не может позволить себе отправить «Железный купол» и другие системы в Украину.

Основная и самая важная причина очевидна: почти наверняка любая система, предоставленная Украине, в конечном итоге попадет в руки русских и впоследствии будет передана иранцам в целости и сохранности, даже если украинские силы ограничат свое развертывание районом Киева. Ноу-хау и боевой опыт затем будут использованы Ираном для разработки возможностей, которые преодолеют защиту «Железного купола» и в конечном итоге снизят его эффективность. Это приведет к потенциально большему разрушительному потенциалу для «Хизбаллы», ХАМАС и палестинского исламского джихада, когда они нацелятся на Израиль в будущих войнах. Нельзя ожидать, что Израиль скомпрометирует основные (и секретные) возможности, необходимые ему для самообороны. Вторая причина заключается в том, что Израилю до сих пор не хватает перехватчиков для собственных оперативных нужд (особенно если речь идет о противодействии угрозе на северной границе). На то, чтобы действительно увеличить производственные мощности Израиля, уйдет много времени, может быть, годы. Также важно иметь в виду, что для того, чтобы системы выполняли свою работу эффективно, Украине потребуется гораздо больше перехватчиков, чем может предоставить Израиль, из-за ее огромного географического разброса. В-третьих, даже если Израиль согласится отправить системы вооружения, все равно потребуется время — предположительно, месяцы, если не годы, — прежде чем они смогут быть введены в эксплуатацию в Украине после того, как войска пройдут надлежащую подготовку. Четвертая причина, по которой Израилю не следует прислушиваться к просьбе Украины: влияние на израильско-российские отношения и сокращение присутствия рф в Сирии, а также угроза прихода на смену Ирана. Хотя это менее важно, эту причину не следует упускать из виду. Война могла побудить рф вывести войска из Сирии и разместить их на Украине. Тем не менее, это, казалось бы, положительное развитие событий стало источником беспокойства, поскольку Иран стремится заполнить этот вакуум при поддержке рф и Сирии. Отправка Израилем систем на Украину может создать потенциальную угрозу свободе маневра Израиля со стороны рф, Сирии или Ирана. Некоторые даже предполагают, что путин примет ответные меры, изменив свою политику в отношении евреев, но это, похоже, не вызывает серьезного беспокойства.

Профессор отметил, что, хотя Израилю следует избегать отправки «Железного купола» и других систем вооружения, он определенно может предоставить Украине хорошие разведданные о действиях Ирана, иранских БПЛА и баллистических ракетах (если они будут переданы рф).

Ранее министр обороны Бени Ганц сказал, что Израиль может отправить датчики и интегративную систему раннего предупреждения, которые значительно помогут ему справиться с дронами, ракетами и реактивными снарядами, основываясь на израильском опыте. Израиль должен продолжать и даже увеличивать свою гуманитарную помощь Украине и ее гражданам.

Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине, находящейся в состоянии боевых действий, гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!