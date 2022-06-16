Американские ученые доказали, что 3,2 миллиарда лет назад Земля была полностью покрыта водой

Под землей вода — соединения гидроксильной группы из атомов кислорода и водорода. Она находится в окаменевшем состоянии, но раньше мантия Земли не могла хранить в себе такое большое количество воды, как сейчас.

Эксперты из Гарвардского университета смогли выяснить, что миллиарды лет назад мантия нашей планеты были куда горячее, чем сейчас. Это говорит о том, что она не могла удерживать в себе текущее количество воды. Это говорит о том, что еще до возникновения жизни наша планета была полностью покрыта водой.

Об этом сообщает издание Science.

Отметим, что теория о том, что молодая Земля была покрыта водой, уже давно обсуждается учеными. Что касается нового исследования, то мантия, которую изучали эксперты, сохраняет воду в «окаменевшем» состоянии в двух типах вулканического минерала оливина: вадслеите и рингвудите.

Ученые выяснили, что, когда температура мантии была намного выше, эти соединения обладали меньшей способностью удерживать воду. Вода должна была находиться на поверхности на протяжении миллионов лет. При этом планета со временем остывает, а потому минералы под землей могут удерживать больше воды.

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики.

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