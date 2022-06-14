Американские эксперты озадачены движением ядра Земли

Исследование показывает, что ядро ​​вращается медленнее, чем предполагалось ранее. Также ученые обнаружили, что ядро может менять направление вращения.

Группа ученых из Университета Южной Калифорнии выяснили, что ядро нашей планеты движется в разные стороны. Это противоречит тем теориям, которые были разработаны ранее.

Об этом сообщает издание Phys.

Согласно новой работе экспертов, ядро не только меняет направление движения, но и скорость.

Как заявил один из авторов статьи Джон Видейл, поверхность Земли смещается относительно ее внутреннего ядра. Более того, само ядро вращается медленнее, чем сама планета в космосе. Перемещение ядра происходит примерно раз в шесть лет.

Напомним, что ядро Земли – это большой горячий шар из твердого железа. Его диаметр составляет примерно 2600 километров. Увидеть его прямо невозможно. Во время изучения ядра ученые используют сейсмические данные.

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики.

Кроме того, Курсор сообщал, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

Еще напомним, что ученые показали прекрасное изображение Малого Магелланового облака.