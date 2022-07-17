Американские ученые назвали категорию людей, для которой алкоголь может быть полезен

Авторы понимают, что молодые люди перестанут пить. Но считают важным давать информацию, чтобы каждый ответственно подходил к здоровью и принимал обоснованные решения относительно алкоголя.

Международная команда ученых, которыми руководили эксперты из медицинской школы Вашингтонского университета, выяснили, что в небольших количествах некрепкие алкогольные напитки помогают людям в возрасте после 40 лет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Новое исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

Кроме того, ученые вычислили, сколько алкоголя может выпить человек до того момента, как он начнет вредить организму. Интересно то, что допустимый уровень повышается на протяжении жизни.

Так, стандартным показателем для людей в возрасте от 40 лет ученые назвали 100 мл вина 13% или 375 мл пива 3,5% крепости.

Однако, если говорить о людях моложе 40 лет, то допустимый уровень алкоголя без вреда здоровью оказался куда ниже.

«Небольшое количество алкоголя снижает риск некоторых состояний, распространенных в пожилом возрасте, таких как ишемическая болезнь сердца и диабет», — заявил профессор медицинских показателей здоровья в Медицинской школе Вашингтонского университета Эммануэла Гакиду.

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