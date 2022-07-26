Американские ученые выяснили, сколько раз в день нужно кормить собаку

Если дальнейшие исследования придут к аналогичным выводам, то, скорее всего, рекомендации ветеринаров по питанию собак нужно будет пересмотреть.

Ученые из Аризонского университета в США провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как правильно нужно кормить собак. В нем приняли участие 10 тысяч домашних любимцев.

Об этом пишет издание Science Alert.

Как оказалось, взрослые собаки, которые получали корм только один раз в день, имели лучшие показатели по здоровью, чем те, которых кормили несколько раз.

Как рассказал ведущий автор исследования Эмили Брей, собаки, которых кормили раз в день, имели меньше рисков развития желудочно-кишечных, стоматологических, ортопедических заболеваний, дисфункций мочеполовой системы.

Важно, что есть случаи, когда собак действительно надо кормить чаще. Например, когда они принимают лекарства.

При этом, как сообщили ученые, чтобы кардинально поменять режим кормления питомцев, одного исследования недостаточно. Результаты работы лишь демонстрируют тенденцию, но явных причинно-следственных связей пока не выявлено.

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