Американский геймер выпил 12 энергетиков за 10 минут и попал в больницу

36-летний американский геймер, имя которого не называется, оказался в медицинском учреждении после того, как в течение десяти минут выпил 12 банок энергетического напитка.

Об этом пишет LADBible.

Мужчина решил устроить челлендж, чтобы впечатлить своих коллег, но после последней банки энергетика ему стало плохо, он начал испытывать дискомфорт в желудке, а его сердце начало биться с большой скоростью. После того как он обратился в больницу, у него диагностировали гипергликемию — состояние, вызванное высоким уровнем сахара в крови, хотя сахарного диабета у него нет.

Позже состояние американца ухудшилось — у него отказали почки и началось заражение крови. Лишь после того, как он признался медикам, что выпил на скорость 12 банок энергетика, они смогли назначить ему правильное лечение и спасти его жизнь.

«Курсор» писал ранее, что энергетические напитки вредны для здоровья — высокое содержание сахара и кофеина может нанести вред вашему телу, что приведет к воспалению, увеличению веса и проблемам с пищеварением.

Еще мы писали, чтобы минимизировать риски образования тромбов, врачи рекомендуют есть как минимум жирного, сладкого и соленого. Однако британские ученые выяснили, что от определенного напитка вообще лучше отказаться раз и навсегда. Речь идет об энергетике.

Напомним, энергетики — популярный заменитель кофе, который охотно употребляют люди всех возрастов. Прежде чем мы потянемся за этим стимулирующим напитком, помните, что в нем есть не только кофеин, но и много сахара. Эти виды напитков вредны, особенно для людей старше 40 лет.