Назван напиток, провоцирующий тромбоз

Британские ученые выяснили: чтобы минимизировать риски образования тромбов, от этого напитка необходимо отказаться раз и навсегда.

Чтобы минимизировать риски образования тромбов, врачи рекомендуют есть как минимум жирного, сладкого и соленого. Однако британские ученые выяснили, что от определенного напитка вообще лучше отказаться раз и навсегда. Речь идет об энергетике.

Об этом пишет портал Pixelinform.

Отмечается, что, по словам экспертов, люди, часто употребляющие энергетические напитки, в разы подвержены риску болезней сердца — например, аритмии или ишемической болезни.

«Энергетики провоцируют излишнее образование тромобоцитов в крови. Если их количество слишком высоко, в кровеносных сосудах могут образовываться тромбы», – поясняют ученые.

К такому выводу они пришли после эксперимента, в котором приняли участие 32 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый участник в течение одной недели на голодный желудок выпивал 0,5 л энергетика или 0,5 л чистой воды. Результаты показали: у той части испытуемых, которые пили энергетические напитки, значительно повысился уровень тромбоцитов в крови.

Как отмечает издание, когда человек пьет энергетик, страдают все системы организма. В них очень много сахара, кофеина и других разных веществ – все в высоких дозах. В первую очередь под ударом оказываются сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная и мочеполовая системы.

«Сразу после того, как вы выпьете баночку, у вас повысятся уровень сахара в крови и артериальное давление. Большое количество различных примесей, которыми богаты энергетики, всегда оказывают негативное влияние на нервную систему, истощая ее ресурсы. Наблюдения специалистов доказывают, что любители энергетиков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявляют агрессию и раздражительность», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, если регулярно пить чай, это будет максимально положительно сказываться на здоровье человека.

Также Курсор писал о том, что фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом.