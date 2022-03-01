Американский сенатор: Битва за Киев будет долгой и кровавой

В Ужгороді волонтери готують коктейлі Молотова Фото: Волонтери готують коктейлі Молотова в одному з місцевих парків в Ужгороді, 28 лютого 2022 р.

«Подтверждаю, что россияне отстали от графика. Украинское сопротивление было ожесточенным, и Россия потерпела несколько неудач с оборудованием и логистикой», — заявил сенатор.

Сенатор США Крис Мерфи, демократ из Коннектикута, раскрыл некоторые детали секретного брифинга по безопасности для американских законодателей.

По его словам, российские силы отстают от запланированных сроков вторжения на фоне ожесточенной украинской обороны и неудач с российской техникой и логистикой.

Линии снабжения в Украину все еще жизнеспособны, но россияне попытаются отрезать и осадить Киев в ближайшие недели. «Борьба за Киев будет долгой и кровавой, и украинцы готовятся к уличным боям», — говорит Мерфи.

По его словам, США и их союзники координируют действия по замораживанию активов Путина и связанных с Кремлем олигархов, а также готовятся конфисковать эти активы, чего российское руководство, вероятно, не ожидало.

По его словам, Министерство обороны США и Министерство внутренней безопасности настаивают на том, чтобы Конгресс принял бюджет, отчасти для того, чтобы высвободить средства для поддержки Украины.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share: 1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) March 1, 2022

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