Аналитики рассказали, зачем россия врет о захвате Бахмута

Аналитики Института заявили, что россияне, вероятно, все еще продолжают фальсифицировать заявления о наступлении в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы показать свои успехи как минимум в одном секторе на фоне провалов россиян на северо-востоке и юге Украины.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Институте отметили, что накануне российские СМИ опубликовали карту, которая показывает контроль Украины над большей частью Бахмута, хотя многочисленные российские источники заявляли, что российские военные действуют в самом городе.

«Это подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить успех по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь в регионе», — заявили эксперты.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

Также Курсор сообщал, что эту ситуацию прокомментировали у президента Украины Владимира Зеленского.

Наша редакция писала, что солдат рф пожаловался на непрофессионализм командования. Российская армия несет на фронте в Украине большие потери, но высшее руководство пытается скрыть реальные цифры от населения.

Курсор писал, что украинские силовики перехватили очередной разговор российских солдат, который свидетельствует о том, что бойцы ВСУ наводят ужас на захватчиков. Так, на записи солдат рф не просто признают силу украинской армии, но и восхищаются ее бесстрашием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!