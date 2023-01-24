Археологи боятся открыть гробницу первого императора Китая: названа причина

Терракотовая армия была похоронена рядом с могилой первого императора Китая Цинь Шихуанди, чтобы защитить его в загробной жизни.

В 1974 году фермеры наткнулись на одно из самых важных археологических открытий всех времен на скромном поле в китайской провинции Шэньси. При раскопках они нашли фрагменты человеческой фигуры, сделанной из глины. Это была лишь верхушка айсберга. Археологические раскопки показали, что поле располагалось над несколькими ямами с тысячами терракотовыми фигурами солдат и боевых коней в натуральную величину.

Историки заявили, что задачей этой терракотовой армии была охрана близлежащего мавзолея Цинь Шихуанди, грозного первого императора династии Цинь, правившего с 221 по 210 год до н.э.

В то время как большие части некрополя, окружающего мавзолей, были исследованы, сама гробница императора так и не была вскрыта. Возможно, никто не был внутри этой гробницы более 2000 лет. Основная причина такой нерешительности заключается в том, что археологи обеспокоены тем, как раскопки могут повредить гробницу, потеряв важную историческую информацию. В настоящее время для проникновения в гробницу можно использовать только инвазивные археологические методы.

Ученые заявили, что вскрытие гробницы может привести к гораздо более непосредственным и смертельным опасностям. В отчете, написанном древним китайским историком Сыма Цянем примерно через 100 лет после смерти Цинь Шихуанди, он заявил, что гробнице есть мины-ловушки, которые были разработаны, чтобы убить любого злоумышленника.

«Были построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница была наполнена редкими артефактами и чудесными сокровищами. Ремесленникам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, предназначенные для стрельбы по любому, кто войдет в гробницу», — говорится в отчете.

Этот отчет предполагает, что даже если 2000-летнее луковое оружие выйдет из строя, поток токсичной жидкой ртути может угрожать любому, кто попытается войти. Ученые изучили концентрации ртути вокруг гробницы и обнаружили значительно более высокие уровни, чем можно было бы ожидать на обычном участке земли.

«Высоколетучая ртуть может просачиваться через трещины, образовавшиеся в конструкции с течением времени, и наше исследование подтверждает записи древних хроник о гробнице, которая, как считается, никогда не открывалась и не разграблялась», — заключают авторы одной из статей 2020 года.

Пока гробница Цинь Шихуанди остается запечатанной и невидимой, но не забытой. Однако, когда придет время, возможно, научные достижения смогут, наконец, проникнуть в гробницу и раскрыть секреты, которые лежат здесь нетронутыми вот уже около 2200 лет.

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