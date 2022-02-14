Археологи нашли под улицей хорватского города римскую мозаику

Сейчас археологи проводят раскопки в 14 других местах неподалеку от места обнаружения мозаики. Они рассчитывают найти другие остатки древней римской виллы, другие мозаики и любые археологические артефакты, которые могут помочь идентифицировать сооружение.

На острове Хвар в Хорватии была обнаружена римская мозаика. Она была выявлена под небольшой улочкой старого города. По оценкам археологов, мозаичный пол был сделан примерно во II веке нашей эры. Предполагается, что он был частью роскошной римской виллы.

Эта находка стала причиной начала раскопок в 14 местах, которые находятся недалеко от мозаики. Ученые рассчитывают выявить еще множество артефактов, которые должны помочь выяснить, какие именно сооружение находилось на этом месте в древности.

На данный момент ученые из музея Старого Города думают, что нужно поднять мозаику и посмотреть, что находится под ней. Саму же мозаику они хотят транспортировать в здание музея.

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