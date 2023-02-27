Археологи раскопали 1200-летний храм в Перу

Согласно исследованию, в Перу был обнаружен храм, построенный более 1 200 лет назад империей Вари.

Согласно рецензируемому исследованию, которое было опубликовано ранее в этом месяце в Journal of Anthropological Archaeology, храм был построен на платформе с прилегающими строениями, в которых должны были жить религиозные деятели.

По словам Дэвида Рейда, автора исследования и научного сотрудника в области антропологии Иллинойского университета в Чикаго, вари контролировали большую часть современного Перу, используя тактику, варьирующуюся от военной силы до расширения торговых путей.

«Одним из наиболее эффективных способов привлечения людей в империю были общие убеждения и религиозные обычаи. Открытые площади, связанные с храмовым комплексом в Пакаитамбо, позволили бы местным общинам участвовать в ритуальных собраниях, организованных уари», — сказал он.

Рейд отметил, что эти собрания, вероятно, имели решающее значение для поддержания политической власти в географически обширной империи Вари.

«Храмовые комплексы досовременных государств выполняли важные функции, выходящие за рамки религиозной функции. Как политическая, так и экономическая деятельность часто были частью спонсируемых государством ритуалов, церемоний и мероприятий, организованных храмовыми учреждениями», — сказал он.

Рейд добавил, что находки включают в себя первое убедительное свидетельство имперского присутствия Уари в регионе.

«Археологические исследования в недавно обнаруженном храмовом центре Пакаитамбо предоставляют первое убедительное свидетельство навязчивого имперского присутствия уари в районе Мажес-Чукибамба в Арекипе, Перу», — сказал он.

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