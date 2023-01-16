Астероид размером с Титаник пролетит мимо Земли — NASA

Астероид 2012 BV13 может достигать 220 метров в диаметре, что лишь немного меньше 269-метрового Титаника.

По данным системы отслеживания астероидов NASA, астероид чуть меньше исторического океанского лайнера «Титаник» несется в направлении Земли и пролетит мимо планеты в понедельник.

По данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), астероид получил обозначение 2012 BV13.

По оценкам NASA, астероид 2012 BV13 имеет диаметр от 100 до 220 метров. Для сравнения, Титаник, печально известный пассажирский корабль, затонувший в Атлантическом океане, был 269 метров. Это означает, что приближающийся астероид немного меньше.

Астероид 2012 BV13 движется со скоростью 6,68 км/с, или 24 048 км/ч. Кроме того, астероид 2012 BV13 является астероидом класса Атен, что означает, что его орбита вокруг Солнца иногда перекрывается с орбитой Земли, но в основном находится между Землей и Солнцем.

Согласно этим расчетам, астероид BV13 пролетит мимо Земли на расстоянии 4,65 млн км. Это может показаться далеким — и это так, — но в космическом масштабе это все же несколько близко.

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