Возле умирающей звезды есть планета, на которой могут быть живые организмы — ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Джея Фарихи обнаружили умирающую звезду. Возле этого белого карлика находится экзопланета, на которой потенциально можно найти жизнь.
Все дело в том, что планета находится на расстоянии от звезды, которое делает климат в этом мире не слишком холодным, не слишком жарким.
По словам самого Фарихи, это настоящая находка для астрономов. Так, у белых карликов есть своя «зона, которая пригодна для жизни». И вот именно в этой зоне и находится планета. Она располагается в 117 световых годах от Земли.
Отметим, что белые карлики имеют размеры примерно с планету. Эти объекты излучают голубовато-белый цвет.
Важно, что о существовании планеты ученые узнали из расчетов движений 65 структур размером с Луну. Все они вращаются как раз вокруг того места, где предположительно находится планета.
Ранее Курсор сообщал, что в NASA показали удивительное изображение белого карлика, высвобождающего большие потоки энергии.
Также редакция нашего портала писала, что ученые заметили новую экзопланету возле ближайшей к Солнцу звезды.
Еще напомним, что ученые определили размер самой большой кометы в истории наблюдений.
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