Возле умирающей звезды есть планета, на которой могут быть живые организмы — ученые

По словам ученых, пригодной для жизни зоной является полоса вокруг звезды, где может существовать жидкая вода на планете. Следовательно, там возможно существование жизни.

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Джея Фарихи обнаружили умирающую звезду. Возле этого белого карлика находится экзопланета, на которой потенциально можно найти жизнь.

Все дело в том, что планета находится на расстоянии от звезды, которое делает климат в этом мире не слишком холодным, не слишком жарким.

По словам самого Фарихи, это настоящая находка для астрономов. Так, у белых карликов есть своя «зона, которая пригодна для жизни». И вот именно в этой зоне и находится планета. Она располагается в 117 световых годах от Земли.

Отметим, что белые карлики имеют размеры примерно с планету. Эти объекты излучают голубовато-белый цвет.

Важно, что о существовании планеты ученые узнали из расчетов движений 65 структур размером с Луну. Все они вращаются как раз вокруг того места, где предположительно находится планета.

Ранее Курсор сообщал, что в NASA показали удивительное изображение белого карлика, высвобождающего большие потоки энергии.

Также редакция нашего портала писала, что ученые заметили новую экзопланету возле ближайшей к Солнцу звезды.

Еще напомним, что ученые определили размер самой большой кометы в истории наблюдений.

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