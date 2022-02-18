На следующей неделе к Земле подлетит огромный астероид

Астероид пройдет на расстоянии 5,3 миллиона километров от нашей планеты. По меркам космоса такое расстояние совсем небольшое. При этом, как считают ученые, столкновения не будет.

В Американском аэрокосмическом агентстве NASA сообщили о том, что уже на следующей неделе к нашей планете подлетит астероид. Ученые считают его потенциально опасным, однако, скорее всего, столкновения не будет.

В каталоге это космическое тело зарегистрировано как 1999 VF22. Предполагается, что он подлетит к Земле уже 22 февраля. Точно определить размеры астероида не удалось. Все дело в том, что его поверхность плохо отражает свет Солнца.

Последние наблюдение 2019 года позволили предположить, что в объеме астероид имеет 224 метра.

Ранее редакция Курсора писала, что NASA показало редкие светящиеся облака вокруг взорвавшейся звезды. Космический телескоп IXPE от NASA сделал свою первую фотографию, и на ней видны остатки звезды, взорвавшейся несколько столетий назад.

Кроме того, мы сообщали, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

Еще напомним, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса. Эксперты из университета Фридриха Шиллера и института Макса Планка выяснили, что биомолекулы пептиды могли попасть на нашу планету из космоса. По словам экспертов, они могли образоваться в облаке космической пыли.

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