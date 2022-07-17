Астрономы показали, насколько разной может быть атмосфера Юпитера

На аккаунте космического телескопа Hubble показали три изображения Юпитера. Они были сделаны при помощи ультрафиолетового излучения, видимого излучения и инфракрасного излучения.

Первые два изображения помогают увидеть, как меняется цвет атмосферы Юпитера. Инфракрасное изображение сделал космический телескоп Джеймс Уэбб, который только недавно начал свою работу. Примечательно, что на фото можно увидеть даже спутник Юпитера Европу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Напомним, что Юпитер — это самая большая планета Солнечной системы. Она является пятой по удаленности от Солнца. На Юпитере уже с XVII века продолжается масштабный шторм. Его можно наблюдать с Земли в виде большого красного пятна в атмосфере планеты. Все атмосферные явления там, включая молнии, ветер и прочие, имеют куда больший масштаб, чем на Земле.

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