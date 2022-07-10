Астрономы показали результат слияния нескольких галактик

Такие удивительные объекты называют многорукавными галактиками. Слияние происходит на протяжении миллионов лет.

Ученые показали удивительный объект под обозначением CGCG 396-2. Єто галактика, которая сформировалась после слияния двух галактик. Она примечательна своим количеством «рукавов».

Галактика находится примерно в 520 миллионах световых лет от Земли в созвездии Ориона.

Это фото CGCG 396-2 было получено в рамках проекта гражданской науки Galaxy Zoo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее наш сайт сообщал, что астрономы показали, как выглядит остаток взрыва сверхновой. Телескоп Hubble сделал удивительное изображение космического объекта под обозначением DEM L249. Он представляет собой остатки сверхновой, которая взорвалась миллионы лет назад. На фото можно увидеть тонкие газовые структуры и сотни звезд.

Кроме того, Курсор писал, что ученые показали космическую сокровищницу. Удивительный объект, обнаруженные впервые еще в 1784 году, находится в созвездии Стрельца. Его снимок был сделан в рамках нового исследования, целью которого было изучение шаровых скоплений, расположенных вблизи ядра Млечного Пути.

Еще напомним, что эксперты заявили, что спутники начали падать на Землю из-за солнечных бурь.