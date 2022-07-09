Астрономы показали шаровое скопление из сотен тысяч звезд

Скопление было открыто Жаном Домиником Маральди в 1746 году. Точно в центре скопления располагается крошечная планетарная туманность PK 66-27.1.

Ученые показали удивительное изображение звездного скопления, которое известно под наименованием M15. Это шаровое скопление — очень большая группа звезд, связанных друг с другом гравитацией. Примечательно, что большинство звезд сосредоточено в центре скопления.

Отметим, что M15 находится в созвездии Пегаса, примерно в 33 600 световых годах от нашей планеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее наш сайт сообщал, что астрономы показали, как выглядит остаток взрыва сверхновой. Телескоп Hubble сделал удивительное изображение космического объекта под обозначением DEM L249. Он представляет собой остатки сверхновой, которая взорвалась миллионы лет назад. На фото можно увидеть тонкие газовые структуры и сотни звезд.

Кроме того, Курсор писал, что ученые показали космическую сокровищницу. Удивительный объект, обнаруженные впервые еще в 1784 году, находится в созвездии Стрельца. Его снимок был сделан в рамках нового исследования, целью которого было изучение шаровых скоплений, расположенных вблизи ядра Млечного Пути.

Еще напомним, что эксперты заявили, что спутники начали падать на Землю из-за солнечных бурь.