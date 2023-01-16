Астрономы приближаются к разгадке тайн странных галактик

Скопления галактик не появляются в одно мгновение. Вместо этого они постепенно формируются за счет скопления множества галактик.

Но когда галактики падают, они не просто перестают двигаться. Вместо этого они продолжают двигаться. Их называют обратными галактиками, и астрономы используют их, чтобы помочь понять историю формирования их скоплений.

Результаты нового исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Скопления галактик являются крупнейшими гравитационно связанными структурами во Вселенной. Они медленно появляются в течение миллиардов лет, гравитационно притягивая любые близлежащие галактики (плюс множество другой материи). Затем эти галактики попадают в скопление, но из-за их невероятной скорости они не просто останавливаются, когда достигают скопления. Часто они будут колебаться около центра скопления и продолжать движение. Они заперты в скоплении навсегда, но они не остаются на месте, вынуждены вечно раскачиваться взад и вперед.

Астрономы считают, что галактики, которые уже однажды прошли через ядро ​​скопления, известные как галактики с обратным всплеском, будут немного отличаться от галактик, которые только что попали внутрь. Чтобы проверить эту идею, группа астрономов недавно исследовала серию скоплений с данными. взято из Sloan Digital Sky Survey. Они использовали скорости галактик внутри этих скоплений, чтобы разделить их на падающие галактики и галактики обратного всплеска.

Они обнаружили, что галактики с обратным всплеском постоянно старше, а это означает, что внутри них содержится меньше молодых звезд. Галактики с обратным щитком также, как правило, были тише с точки зрения общей активности продавцов, чем их падающие собратья.

Астрономы, стоящие за исследованием, предполагают, что, когда галактики с обратным всплеском впервые сталкиваются с плотной средой внутреннего скопления, это увеличивает образование звезд внутри галактик. Это поглощает много полезного газа для создания будущих поколений звезд, поэтому, когда галактики поднимаются обратно на другую сторону скопления, у них остается меньше топлива, и поэтому звезды образуются гораздо медленнее.

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