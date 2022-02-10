Астрономы смоделировали полет сквозь туманность Пузырь

Эмиссионная туманность «Пузырь» находится в созвездии Кассиопея. Она была впервые открыта в 1787 году. И вот ученые создали трехмерную визуализацию, которую показали в сети.

Ученые из NASA создали удивительную визуализацию туманность Пузырь, которая находится в 7100 световых годах от нашей планеты.

Ролик был опубликован на странице телескопа Hubble в социальной сети Instagram.

«Этот «пузырь» на самом деле имеет диаметр семь световых лет! Его уносит в космос массивная сверхгорячая звезда, которая примерно в 45 раз больше нашего Солнца. Газ на звезде становится настолько горячим, что уходит в космос в виде «звездного ветра», движущегося со скоростью более 4 миллионов миль в час. Этот поток подметает холодный межзвездный газ перед собой, образуя внешний край пузыря, подобно тому, как снегоочиститель собирает снег перед собой, когда движется вперед», — написали ученые.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили первую черную дыру, которая передвигается. Черная дыра не выпускает никаких объектов за свои пределы, а потому ее невозможно увидеть в телескоп. Однако ученые из Корнеллского университета смогли сделать это при помощи архивных данных космического телескопа Hubble.

Кроме того, мы писали, что ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы.

Еще напомним, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты.

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