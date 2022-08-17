Астрономы выяснили причину потускнения звезды Бетельгейзе

Звезда Бетельгейзе заметно потускнела в 2019 году. Теперь новый анализ показывает, почему это произошло.

Красный сверхгигант, который находится примерно в 530 световых годах от Земли, является одним из самых ярких на ночном небе. Звезда образует плечо созвездия Ориона (Охотник). Звезда Бетельгейзе приближается к концу своей звездной жизни и в конечном итоге взорвется сверхновой, видимой с Земли, хотя, согласно исследованию 2021 года, это может занять еще 100 000 лет.

В конце 2019 года свет Бетельгейзе начал тускнеть. К февралю 2020 года он потерял две трети своей нормальной светимости , наблюдаемой с Земли. Ученые, изучающие странное затемнение, пришли к выводу, что сама звезда не скоро станет сверхновой, а что гигантское пылевое облако затенило часть света звезды.

Новое исследование было опубликовано в базе данных препринтов arXiv и принятой The Astrophysical Journal для публикации.

Теперь ученые, использующие космический телескоп Хаббл, обнаружили, что это пылевое облако было результатом огромного выброса с поверхности звезды: шлейф диаметром более 1,6 млн км мог подняться изнутри звезды, производя эквивалентное о звездотрясении, ударе, который вырвал кусок поверхности звезды в 400 млн раз больше, чем те, которые обычно наблюдаются при выбросах корональной массы Солнца.

«Бетельгейзе продолжает делать некоторые очень необычные вещи прямо сейчас: внутренняя часть как бы подпрыгивает», — говорится в заявлении автора исследования Андреа Дюпри, замдиректора Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики

«Это неизведанная территория в науке о звездах. Мы никогда раньше не видели выброс огромной массы на поверхность звезды. Это совершенно новое явление, которое мы можем наблюдать напрямую и разрешать детали поверхности с помощью Хаббла. Мы наблюдаем звездную эволюцию в реальном времени», — сказала она.

Новое исследование также включало информацию из множества других звездных обсерваторий, таких как роботизированная обсерватория STELLA на Канарских островах в Испании и космический корабль НАСА STEREO-A, вращающийся вокруг Земли.

Собрав воедино разные типы данных, Дюпри и ее команда смогли проанализировать взрыв и его последствия.

Ученые заявили, что извержение не является доказательством того, что Бетельгейзе скоро станет сверхновой, но оно показывает, как старые звезды теряют массу.

Если Бетельгейзе, наконец, погибнет в результате звездного взрыва, то свет будет виден днем ​​с Земли, но звезда находится слишком далеко, чтобы оказать какое-либо другое влияние на нашу планету.

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