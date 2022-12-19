В Румынии отреагировали на угрозу нападения россии на Молдову

По словам дипломата, «война, которую россия ведет в соседнем государстве, безуспешна».

«Мы видим, что россия занимает оборонительную позицию, а Украина показывает достаточно хорошие результаты на театре военных действий. Как следствие, я не верю в подобные конструкции, которые сейчас угрожали Молдове», — сказал Ауреску.

Он отметил, что не «спекулирует на тему гипотетических ситуаций», но пока, на основании информации, которой он владеет, Молдове ничего не угрожает. При этом министр добавил, что если подобная ситуация возможна, власти Румынии обсудят с молдавскими коллегами меры, которые необходимо будет принять.

«Но в настоящее время у нас нет информации о рисках для Молдовы такого рода», — добавил Ауреску.

Как сообщал Курсор, россия готовит вторжение в еще одну страну. По словам главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце, сейчас кремль разрабатывает несколько сценариев, предполагающие вторжение в Молдову.

«Вопрос не в том, начнется ли наступление *рф на территорию Молдовы, а в том, когда это произойдет: либо в начале года – в январе-феврале, либо позже, в марте-апреле. Судя по имеющейся у нас информации, россия не намерена останавливаться. Ее цель – объединение с Приднестровьем – территорией, которая является частью Молдовы, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда. Что будет дальше, и каковы их намерения в отношении Кишинева – мы не можем судить, но это реальный и очень высокий риск», ‒ заявил Мустяце.

Ранее мы рассказывали, что Молдова впервые в своей истории отказалась от потребления российского газа.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!