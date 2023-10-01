Австралийка стала единственным человеком в мире, кому удалось вылечиться от смертельной болезни

Она заразилась опасной бактерией и чудом выжила, вовремя начав лечения.

Женщина из Австралийки стала третьим известным человеком, заразившимся бактерией, которая провоцирует смертельную болезнь "черная нога" у крупного рогатого скота и овец. Она единственная, кто выжил после этого.

Об этом пишет Yahoo.

Известно, что 48-летняя женщина работала в саду без перчаток, а на руках у нее еще были царапины от домашней кошки. После этого ей стало плохо и через несколько дней она обратилась в больницу. Женщину поместили в отделение интенсивной терапии.

Впоследствии врачам удалось обнаружить в крови пациентки смертельный облик бактерий Clostridium chauvoei, которые живут в почве в виде спор и при глотании или вдыхании попадают в кровоток и мышечную ткань. Благодаря точной диагностики и вовремя назначенному лечению, через две с половиной недели здоровье женщины вернулось в норму, а через три месяца ей удалось удалить утомление.

Стоит отметить, что до сих пор только два человека были инфицированы Clostridium chauvoei, и оба скончались от осложнений в результате заражения этой бактерией.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые обнаружили, что одна из болезней рук может быть связана с неандертальцами. Известно, что из-за этого заболевания пальцы многих стареющих мужчин из Северной Европы запираются в согнутом положении, и исследователи теперь думают, что знают, почему.