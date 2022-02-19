Австралия заявила, что китайский военный корабль выстрелил лазером по патрульному самолету

Министерство обороны Австралии заявило, что корабль ВМС Китая выстрелил из лазера в один из своих разведывательных самолетов, поставив под угрозу жизнь экипажа.

Инцидент произошел в четверг, когда самолет P-8A Poseidon обнаружил лазер, освещающий самолет во время полета над северными подходами к Австралии, сообщили в ведомстве.

Такие эпизоды не редкость, поскольку США и их союзники обвиняют Китай в утверждении своей военной мощи и предпринимают шаги, чтобы бросить вызов растущему влиянию Пекина в западной части Тихого океана и в других местах.

В заявлении ведомства в субботу говорится, что лазер был установлен на корабле военно-морского флота Народно-освободительной армии. Он сопровождал другой китайский корабль, прошедший через Торресов пролив. Оба корабля сейчас находятся в Коралловом море к востоку от Австралии.

«Подсветка самолета китайским судном — это серьезный инцидент с точки зрения безопасности», — заявили в министерстве обороны. «Мы решительно осуждаем непрофессиональное и небезопасное поведение военных. Эти действия могли поставить под угрозу безопасность и жизнь персонала».

Лазеры представляют собой серьезную проблему, поскольку при наведении на самолет они могут ранить пилотов или временно ослепить их, что может представлять угрозу безопасности, особенно при взлете и посадке.

Два года назад США также обвинили ВМС Китая в стрельбе лазером по одному из своих самолетов «Посейдон» над Тихим океаном. Китай опроверг это, заявив, что самолет кружил на малой высоте над его военным кораблем, несмотря на неоднократные предупреждения.

В 2019 году пилоты вертолетов ВМС Австралии сообщили, что во время учений в Южно-Китайском море их поразили лазеры, что вынудило их приземлиться в качестве меры предосторожности. В 2018 году США подали официальную жалобу китайскому правительству в связи с применением вблизи военной базы в Джибути высококлассных лазеров, которые были направлены на самолеты и привели к легким травмам двух американских пилотов.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Нигерии на трассе взорвался бензовоз, много жертв.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.