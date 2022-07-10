Украинские власти призывают к эвакуации с оккупированных территорий

Эвакуация необходима для того, чтобы украинские силы имели полную свободу действий для вытеснения российских оккупантов из Херсона.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей южных областей Украины эвакуироваться в безопасные места, поскольку украинские подразделения приближаются к Херсону, крупнейшему городу, оккупированному российскими войсками.

По словам чиновницы, эвакуация необходима для того, чтобы развязать руки украинским военным, которые медленно, но верно освобождают небольшие села на подходе к городу, и свести к минимуму возможные потери среди мирного населения. Она обратилась к гражданам оккупированных территорий в эфире украинского телевидения.

«Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация подразумевает применение вооруженной силы, мы все это понимаем», — пояснил Верещук.

В Центре стратегических коммуникаций настаивают, что помимо эвакуации, освободительная операция требует достаточного информационного обеспечения, иными словами, «режима молчания», когда никто не распространяет никакой информации о действиях украинских военных на оккупированных территориях, пока те раскрываются официально.

Центр предупреждает, что «распространение такой информации может сорвать военную операцию, как это произошло в Северодонецке». В то время публичные сообщения, которыми делились гражданские лица в социальных сетях, частично помешали боевым действиям в Северодонецке.

Напомним, что в связи с большими потерями произошло значительное ухудшение морально-психологического состояния российских отрядов в Херсонской области за последнюю неделю.

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