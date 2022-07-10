Раввин из Одессы рассказал о войне с россиией и призвал помочь украинцам

Раввин рассказал о беженцах, которые застряли на территории Германии. Он призвал еврейский народ объединиться, чтобы помочь людям, потерявший свой дом из-за войны.

Как рассказал раввин и глава еврейской общины Одессы Шнейр Виглер, три месяца назад украинским евреям пришлось бежать из своих домов. Многие из них смогли добраться до Израиля, но есть и те, у кого это не получилось, а также те, кто решил остаться дома.

Большое количество еврейских беженцев застряли в Германии.

«Эти люди потеряли весь свой мир. В Одессе у них было все — семья, дома, работа. А теперь… у них ничего нет», — сказал раввин.

Он призвал евреев объединиться, чтобы помочь украинским беженцам в Германии и в Израиле. Если

«Ваша доброта должна быть заслугой, которая по Божьей воле послужит вам в тот момент, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. От лица всей общественности Одессы сердечно благодарим вас!» — заявил раввин.

Ранее редакция Курсора сообщала, что из-за войны Украина не сможет принять еврейских паломников.

Кроме того, наш сайт писал, что посольство Украины в Израиле прокомментировало сотрудничество с МВД.

Еще напомним, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев.