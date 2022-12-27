Байден объявил чрезвычайное положение в Нью-Йорке: в чем причина

Президент США Джо Байден утвердил запрос о введении чрезвычайного положения в Нью-Йорке, чтобы смягчить последствия зимнего шторма, с которым штат столкнулся на прошлой неделе.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Президент удовлетворил просьбу губернатора Нью-Йорка Кэти Хоукул, которая призвала администрацию объявить крупное стихийное бедствие из-за опасений по поводу шторма, уже унесшего жизни двух десятков человек.

По решению Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Нью-Йорк получит помощь для смягчения последствий чрезвычайной ситуации. «Чрезвычайные защитные меры (категория B), включая прямую федеральную помощь, в рамках программы государственной помощи будут предоставляться при 75-процентном федеральном финансировании», — заявили в Белом доме.

Как сообщил NBC News в понедельник, сильная метель унесла жизни почти 50 человек в Соединенных Штатах.

Морозы по всей стране заперли людей в своих домах на рождественские праздники, смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул подчеркнула, что катастрофическая метель является «самой разрушительной» в истории Буффало, призвав жителей «держаться подальше от дорог», поскольку несколько человек застряли в своих автомобилях.

Аэропорт Буффало был закрыт на выходных после того, как губернатор штата Нью-Йорк объявила чрезвычайное положение. По оценкам, около 15 000 человек испытывают перебои в подаче электроэнергии в городе Буффало. Тысячи рейсов также были отменены по всей стране из-за зимнего шторма.

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