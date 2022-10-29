Последний день беспорядков: власти Ирана призвали людей не выходить на улицы

По мере того как протесты в Иране нарастают, глава Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал демонстрантов не выходить на улицы.

Об этом информирует The Times of Israel.

«Сегодня последний день беспорядков», — заявил глава Революционной гвардии Хоссейн Салами.

Отмечается, что КСИР в субботу выпустил новое предупреждение иранцам, присоединяющимся к протестам, которые продолжаются в стране с прошлого месяца.

«Не выходите на улицу! Сегодня последний день беспорядков. Мы говорим нашей молодежи: прекратите творить злые дела. Это не принесет вам счастливого конца. Не губите свое будущее! Этот зловещий план вынашивается Белым домом и сионистским режимом», — провозгласил Салами.

Как сообщал Курсор, США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего россии* дроны для ведения войны против Украины. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он, в частности, отметил, что в Вашингтоне могут использовать для этого любые средства, ведь там сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология беспилотников. Он также напомнил, что иранские дроны уже использовали во время боевых действий в Ираке и Сирии, а теперь они применяются еще и против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что на днях власти США ввели новые санкции против граждан Ирана и россии*.

Также Курсор информировал о том, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что США подтвердили присутствие иранских военных на оккупированных территориях Украины, где они помогали армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!