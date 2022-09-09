Байден приедет попрощаться с британской королевой, путина на церемонии не ждут

На похоронах Елизаветы ІІ ожидается присутствие членов европейских королевских семей из Испании, Бельгии, Норвегии, Дании, Швеции и Нидерландов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил журналистам, что планирует посетить похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Да. Я еще не знаю детали, но я поеду», – сказал Байден во время визита в штат Огайо.

В то же время представители Белого дома официально еще не подтвердили планы поездки Байдена.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о своем намерении присутствовать похоронах. … Ожидается присутствие членов европейских королевских семей из Испании, Бельгии, Норвегии, Дании, Швеции и Нидерландов», — говорится в материале.

При этом, как пишут западные СМИ, там точно там не будет президента россии* владимира путина, которого не приветствуют на Западе после вторжения россии в Украину.

«Россияне уважали ее за мудрость, но присутствие путина на похоронах не рассматривается», — говорится в сообщении кремля.

Как сообщал Курсор, накануне 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.

Ранее Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.

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