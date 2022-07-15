Байден приземлился в Саудовской Аравии: появились первые фото и видео

Байден приземлился в Саудовской Аравии для последнего этапа поездки на Ближний Восток. Далее он отправится в Королевский дворец Аль-Салам.

Президент США Джо Байден приземлился в Джидде, Саудовская Аравия, после двухдневного визита в Израиль.

ייפגש עם המלך ויורש העצר: ביידן נחת בג'דה והתחיל את ביקורו בסעודיה. בשדה התעופה התקבל על ידי מושל מחוז מכה ושגרירת סעודיה בארה"ב@kaisos1987 pic.twitter.com/sN0LjQHKmY — כאן חדשות (@kann_news) July 15, 2022

Biden becomes 1st US president to fly directly from #Israel to Saudi Arabia, signaling warming ties amid #Iran threat.#Biden arrives in #Jeddah, #Saudi Arabia and is greeted by HRH Prince Khalid Al Faisal, Governor of the #Makkah Province. pic.twitter.com/pMCgwyNtYr — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 15, 2022

What’s important to understand is that this visit is not merely symbolic, it’s necessary for the Biden admin. Saudi Arabia is the sole regional power that has the ability to further mutual interests effectively, and it took a global crisis for the US to see it. #SaudiUSSummit pic.twitter.com/zcZXR8fvZd — سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) July 15, 2022

Biden starts sensitive Saudi Arabia visit, no immediate oil pledge expected https://t.co/whNNCcWGvL pic.twitter.com/qYywbd4wQJ — Reuters U.S. News (@ReutersUS) July 15, 2022

Он отправится в Королевский дворец Аль-Салам в прибрежном городе, а затем проведет пару двусторонних встреч с королем Салманом и его командой, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и его помощниками.

Байден примет участие в субботнем саммите GCC+3 и встретится с лидерами Египта, Ирака и ОАЭ перед вылетом домой.

Среди пунктов повестки дня — продвижение интеграции Израиля в регион, укрепление режима прекращения огня в Йемене и укрепление союзов с союзниками в Персидском заливе, чтобы противостоять российскому вторжению в Украину и убедить их качать больше нефти для снижения цен на газ.

Напомним, что, как только Байден покинул аэропорт Бен-Гурион, премьер-министр Яир Лапид сказал, что решение Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для израильских рейсов является «первым официальным шагом» более широкого дипломатического процесса по нормализации отношений с еврейским государством.

Как ранее писал Курсор, президент США Джо Байден посетил храм Рождества Христова в Бейт-Лехеме, который христиане считают местом рождения Иисуса.

Напомним, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.