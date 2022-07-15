Байден приземлился в Саудовской Аравии: появились первые фото и видео

Президент США Джо Байден приземлился в Джидде, Саудовская Аравия, после двухдневного визита в Израиль.
Он отправится в Королевский дворец Аль-Салам в прибрежном городе, а затем проведет пару двусторонних встреч с королем Салманом и его командой, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и его помощниками.
Байден примет участие в субботнем саммите GCC+3 и встретится с лидерами Египта, Ирака и ОАЭ перед вылетом домой.
Среди пунктов повестки дня — продвижение интеграции Израиля в регион, укрепление режима прекращения огня в Йемене и укрепление союзов с союзниками в Персидском заливе, чтобы противостоять российскому вторжению в Украину и убедить их качать больше нефти для снижения цен на газ.
Напомним, что, как только Байден покинул аэропорт Бен-Гурион, премьер-министр Яир Лапид сказал, что решение Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для израильских рейсов является «первым официальным шагом» более широкого дипломатического процесса по нормализации отношений с еврейским государством.
Как ранее писал Курсор, президент США Джо Байден посетил храм Рождества Христова в Бейт-Лехеме, который христиане считают местом рождения Иисуса.
Напомним, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.