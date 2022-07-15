Байден прибыл в базилику Рождества Христова: обнародованы первые фото

Белый дом заявил, что визит Байдена в храм Рождества Христова должен «подчеркнуть поддержку христиан, которые сталкиваются с проблемами в регионе».

Президент США Джо Байден посетил храм Рождества Христова в Бейт-Лехеме, который христиане считают местом рождения Иисуса.

Байден, набожный католик, зашел в церковь в пятницу после встречи с палестинскими лидерами в древнем городе. Он обменялся рукопожатием с местными властями, прежде чем войти в историческую базилику, которую христиане всех конфессий считают священной.

President Biden arrives at the Church of the Nativity in Bethlehem. pic.twitter.com/RwEdH9Z9Ax — Asma Khalid (@asmamk) July 15, 2022

Белый дом заявил, что визит Байдена должен «подчеркнуть поддержку христиан, которые сталкиваются с проблемами в регионе».

US President Joe Biden meeting with the Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Theophilos III, at the Church of the Nativity in Bethlehem, Palestine. pic.twitter.com/wcvc3ad1ER — Nikos Michailidis (@NikosMichailid4) July 15, 2022

Внутри он встретился с патриархами церкви и пройдет экскурсию по ее мозаикам и архитектуре.

President of the #USA Joe Biden visited the #Armenian Church of the Nativity in #Bethlehem. The #US President had a meeting with the Armenian Patriarch of #Jerusalem, Archbishop Ter Nourhan Manougian. pic.twitter.com/bmQ890BCVx — Jora (@TheScarmind) July 15, 2022

Этот визит является последней остановкой Байдена в его трехдневной поездке в Израиль, включая ПА, прежде чем он вылетит в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с лидерами королевства и союзниками по Персидскому заливу.

Напомним, что президент США Джо Байден воздержался от признания Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. На этом настаивала администрация ПА во время переговоров перед встречей Махмуда Аббаса с президентом США.

«Курсор» также сообщал, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.

Кроме того, на пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.