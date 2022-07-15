Байден прибыл в базилику Рождества Христова: обнародованы первые фото

Президент США Джо Байден посетил храм Рождества Христова в Бейт-Лехеме, который христиане считают местом рождения Иисуса.
Байден, набожный католик, зашел в церковь в пятницу после встречи с палестинскими лидерами в древнем городе. Он обменялся рукопожатием с местными властями, прежде чем войти в историческую базилику, которую христиане всех конфессий считают священной.
Белый дом заявил, что визит Байдена должен «подчеркнуть поддержку христиан, которые сталкиваются с проблемами в регионе».
Внутри он встретился с патриархами церкви и пройдет экскурсию по ее мозаикам и архитектуре.
Этот визит является последней остановкой Байдена в его трехдневной поездке в Израиль, включая ПА, прежде чем он вылетит в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с лидерами королевства и союзниками по Персидскому заливу.
Напомним, что президент США Джо Байден воздержался от признания Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. На этом настаивала администрация ПА во время переговоров перед встречей Махмуда Аббаса с президентом США.
«Курсор» также сообщал, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.
Кроме того, на пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.