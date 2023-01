Байден сравнил нелегальных иммигрантов с евреями, спасающимися от нацистов — СМИ

Репортер спросил Байдена, считает ли он миграцию правом человека. Президент Байден ответил следующее: «Ну, я думаю, что это право человека, если вашу семью преследуют». Позади Байдена стояла вице-президент Камала Харрис, кивая в знак согласия с тем, что говорил президент.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Затем он сказал, что американцы имеют основные фундаментальные права, чтобы убедиться, что лица, ищущие убежища, не имеют криминального прошлого.

«Ну, я думаю, что это право человека, если вашу семью преследуют. Я думал, что это право человека, знаете ли, для евреев в Германии — иметь возможность уехать — сбежать и получить помощь там, где они могут», — добавил президент.

«У людей в этой стране есть основные права — основные фундаментальные права на то, чтобы убедиться, что приезжающие люди были проверены. Они не преступники. Проблема не в них. Они… вы знаете, что их проверки данных настоящие», — сказал он.

Высказывания Байдена привлекли внимание в социальных сетях. Появилось много комментариев.

«Байден только что сравнил нелегальных иностранцев-нарушителей закона, которые оказались террористами, торговцами наркотиками и плохими деятелями, с евреями, бежавшими из Германии во время Холокоста», — написал член палаты представителей Энди Биггс в своем Twitter.

Стивен Миллер, бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа, написал в своем Twitter: «Сравнение гаитян, покидающих Гаити, или граждан, покидающих Никарагуа, с евреями, спасающимися от насильственного истребления со стороны нацистской Германии, является одновременно возмутительным преуменьшением Холокоста и гнусной клеветой на Страны Латинской Америки. Байден скажет или сделает все, чтобы расширить нелегальную иммиграцию».

Comparing Haitians leaving Haiti or Nicaraguans leaving Nicaragua to Jews fleeing violent extermination from Nazi Germany is both an outrageous minimization of the Holocaust and a vile slander of Latin American nations. Biden will say or do anything to expand illegal immigration. https://t.co/iqgqmLnSxv

— Stephen Miller (@StephenM) January 5, 2023