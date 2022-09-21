Шольц: Нельзя соглашаться на мир на условиях россии

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН, заявил, если стремиться к реальному окончанию войны в Украине, то нельзя принимать мир на условиях кремля*.

В начале своей речи Шольц отметил, что важно поддерживать мировой порядок, основанный на правилах, а не «праве более сильного». По его словам, страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

Об этом сообщает Spiegel.

Канцлер, говоря о войне россии против Украины, заявил, что действия путина — «вопиющий империализм». Шольц фактически повторил слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме этого, Шольц заявил, что анонсированные псевдореферендумы россии не что иное, как новый виток эскалации российской агрессии, потому что дальше рф может назвать контрнаступление ВСУ «нападением на себя».

«Если мы хотим, чтобы война путина кончилась — мы не можем быть равнодушными к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мира, продиктованного россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от вторжения рф», — отметил политик.

Однако Шольц не уточнил, какая реакция может быть ответ на проведение рф псевдореферендумов.

Ранее Курсор писал, что путин объявил частичную мобилизацию в россии. Страна-агрессор вынуждена провести мобилизацию граждан из-за огромных потерь во время так называемой «спецоперации».

Ранее Курсор писал, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

Наша редакция сообщала, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!