Байден в Саудовской Аравии: фото и видео со встреч президента США с наследным принцем и королем Салманом

Президент США Джо Байден впервые встретился с королем Саудовской Аравии Салманом, а затем с наследным принцем в Королевском дворце Аль-Салам. Опубликованы фото и видео.

Президент США Джо Байден прибыл сегодня в Королевский дворец Аль-Салам в Джидде.

Он провел часовую встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и его помощниками.

Далее репортерам Белого дома разрешили ненадолго войти в комнату для комментариев.

Затем президент США Джо Байден начал встречу с королем Саудовской Аравии Салманом.

Сейчас Байден и его высокопоставленные помощники начали двустороннюю встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом и высокопоставленными министрами Саудовской Аравии после того, как президент завершил примерно часовую встречу с королем Салманом.

Также мы писали, что члены Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) сожгли израильский и американский флаги во время митинга в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хельве недалеко от Сидона на юге Ливана 15 июля. Смотрите фото здесь.

Напомним, что Байден возмутил саудовских журналистов. Наблюдая за пресс-конференцией Байдена и Аббаса из пресс-центра в отеле Intercontinental в Джидде, десятки саудовских репортеров вздохнули от разочарования, когда президент США изо всех сил пытался произнести имя их убитой коллеги Ширин Абу Акле.

Кроме того, после отлета Байдена в Саудовскую Аравию премьер-министр Яир Лапид выступил с заявлением в аэропорту Бен-Гурион.