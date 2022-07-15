Сожгли фигуру Байдена и израильский флаг: палестинские арабы устроили протест в Ливане

Палестинские арабы провели агрессивную демонстрацию против визита Джо Байдена в Израиль. Они сожгли флаги США и Израиля, а также фигуру американского лидера.

Члены Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) сожгли израильский и американский флаги во время митинга в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хельве недалеко от Сидона на юге Ливана 15 июля.

Они выступили против визита президента США в Израиль.

Кроме того, вооруженные боевики сожгли фигуру Джо Байдена и подключили к митингу детей. Последние несли плакаты, где говорилось, что визит президента США в ПА служит не палестинцам, а «израильско-американскому проэкту».

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